Как ты думаешь,почему композиторы,художники,поэты с таким искренним и глубоким чувством воспевают в своих произведениях родную природу. СРОЧНООО пожалуйстаа

Музыка
Как ты думаешь,почему композиторы,художники,поэты с таким искренним и глубоким чувством воспевают в своих произведениях родную природу. СРОЧНООО пожалуйстаа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что самое прикрасное происходит в природе или природа очень богата красотами
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