Как ты думаешь,почему композиторы,художники,поэты с таким искренним и глубоким чувством воспевают в своих произведениях родную природу. СРОЧНООО пожалуйстаа

Музыка

Как ты думаешь,почему композиторы,художники,поэты с таким искренним и глубоким чувством воспевают в своих произведениях родную природу. СРОЧНООО пожалуйстаа

Автор: Гость