Как ты поступишь ,если незнакомый человек предложет тебе сняться в кино? Напиши 7-8 предложений

Гость: Гость:

Если незнакомый человек предложит мне снятся в кино,я не соглашусь.Почему?Потому что он мне совершенно незнаком ,я не знаю его имени,чем он занимается.Может быть это маньяк?Кто знает,что скрывается под предлогом сняться в кино.Совершенно точно ,я не соглашусь.