Как ты поступишь ,если незнакомый человек предложет тебе сняться в кино? Напиши 7-8 предложений
Окружающий мир
Как ты поступишь ,если незнакомый человек предложет тебе сняться в кино? Напиши 7-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если незнакомый человек предложит мне снятся в кино,я не соглашусь.Почему?Потому что он мне совершенно незнаком ,я не знаю его имени,чем он занимается.Может быть это маньяк?Кто знает,что скрывается под предлогом сняться в кино.Совершенно точно ,я не соглашусь.
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