ПОЖАЛУЙСТА!!! КОГДА НОРМЫ НРАВСТВЕННОСТИ ПРОТИВОРЕЧАТ НОРМАМ МОРАЛИ
Обществознание
ПОЖАЛУЙСТА!!! КОГДА НОРМЫ НРАВСТВЕННОСТИ ПРОТИВОРЕЧАТ НОРМАМ МОРАЛИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никогда: нормы нравственности=нормам морали. Я не знаю какие между ними различия. Может ответит кто-нибудь умный ?
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