Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби а) 3/3 корня из пяти б) 6/ 3 корня ??з пяти + 1 в) 3/ 3корня из 16 + 3 корня из четырёх +1

Математика

Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби а) 3/3 корня из пяти б) 6/ 3 корня ??з пяти + 1 в) 3/ 3корня из 16 + 3 корня из четырёх +1

Автор: Гость