Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби а) 3/3 корня из пяти б) 6/ 3 корня ??з пяти + 1 в) 3/ 3корня из 16 + 3 корня из четырёх +1
Математика
Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби а) 3/3 корня из пяти б) 6/ 3 корня ??з пяти + 1 в) 3/ 3корня из 16 + 3 корня из четырёх +1
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Гость:
Держи))))))))))))))))))))))))))))))
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