Даны пять стихотворных фрагментов в каторых пропущены одинаковые слова. В каком из них эти слова стоят в необычном порядке?
Русский язык
Даны пять стихотворных фрагментов в каторых пропущены одинаковые слова. В каком из них эти слова стоят в необычном порядке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В последнем кажется. Там где другу друг нужно читать, а не друг другу, чтобы получалась нормальная рифма.
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