Укажите повод войны.первой мировой

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Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда - это лишь повод для начала Первой мировой войны Общие причины: 1) Стремление к ослаблению государств-конкурентов в экономическом и военном развитии (так Англию не могла не беспокоить стремительная промышленная экспансия и, главным образом, наращивание мощи военно-морского флота Германии) 2)Противоречия из-за колоний, сфер влияния и рынков сбыта. 3) Стремление разрешить с помощью войны внутренние проблемы. 4) Повсеместное усиление националистических настроений. Причины каждой страны-участницы: Германия стремилась разгромить Англию, лишить её морского могущества и переделить французские, бельгийские и португальские колонии и утвердиться в богатых аравийских провинциях Турции, ослабить Россию, отторгнуть у нее польские губернии. Украину и Прибалтику, лишив её естественных границ по Балтийскому морю. Австро-Венгрия рассчитывала захватить Сербию и Черногорию установить свою гегемонию на Балканах, отнять у России часть польских губерний.Турция при поддержке Германии претендовала на территорию русского Закавказья. Англия стремилась сохранить своё морское и колониальное могущество, разбить Германию как конкурента на мировом рынке и пресечь её притязания на передел колоний. Кроме того, Англия рассчитывала на захват у Турции богатых нефтью Месопотамии и Палестины, на захват которых питала надежду и Германия. Франция хотела вернуть Эльзас и Лотарингию, отнятые у неё Германией в 1871 г, и захватить Саарский бассейн.Россия вступила в войну с Германией и Австро-Венгрией, добиваясь свободного выхода черноморского флота через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, а также присоединия Галиции и нижнего течения Немана. Поляки видели в войне возможность воссоздания государства, разрушенного разделами XVII.Италия даже находясь в союзе с Австро-Венгрией, мечтала вернуть свои земли Трентино,Триест и Фиуме .Долго колебавшаяся между Тройственного союза и Антантой Италия, в конечном счете связала свою судьбу с Антантой и воевала на её стороне из-за проникновения на Балканский полуостров. В течении трех лет войны Соединенные Штаты Америки занимали нейтральную позицию, наживаюсь на военных подставках обеим воюющим коалициям. США вступили в войну (апрель 1917 г), намеревался продиктовать ослабленным странам условия мира, обеспечивающие мировое господство американского империализма.