Особенности живой природы зоны тундры
Окружающий мир
Особенности живой природы зоны тундры
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Астения, грибы и лишайники. Ягодные кустарники, карликовые деревья, травы, грибы, полярные камнеломки, лютики, полярные маки, колокольчики, незабудки. Животные. Полярные волки, гуси, утки, кулики, лебеди, гагары, белый журавль, краснозобая казарка, белая куропатка, белая сова, лемминг. Условные обозначения групп животных
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