Как умножить дробь на натуральное число?
Математика
Как умножить дробь на натуральное число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы умножить дробь на натуральное число, нужно его числитель умножить на это число, а знаменатель оставить без изменения. Например, 2/3 х 8 = 2 х 8 / 3 = 16 / 3
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