Как в городе жуковском очищают воду

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«Полезнее, чем бутилированная» Основным разработчиком новой системы стало ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект». «Качество очищенной воды после фильтровального зала ВЗУ № 2 превышает СанПиНовские нормы в 10 раз, — рассказывает о достоинствах нововведения технический руководитель проекта, сотрудник «МосводоканалНИИпроект» Олег Говоров. — Например, если железа по СанПиНам положено не более 0,3 мг/литр, то после очистки оно может быть равно всего 0,03 мг/литр. Марганца в некоторых пробах вообще не было обнаружено — его полностью поедают окисляющие бактерии». Раньше вода очищалась с помощью кварцевого песка, в новой технологии используют пенополистирол. 3 июня компания ООО «Канал-Сервис» продемонстрировала новую систему очистки воды на станции обезжелезивания водозаборного узла (ВЗУ) № 2, располагающегося на Энергетической. От этого узла вода поступает в центральную часть города, на улицу Мясищева и частично в Ильинку. В этих районах Жуковского она должна стать заметно чище. Как пообещал Олег Борисович, теперь многие жители Жуковского при возобновлении подачи воды после ее отключения наблюдать ржавчину не должны. «Вот она вода, которая по результатам анализов гораздо полезнее, чем бутилированная», — добавил ко всему вышесказанному глава города Андрей Войтюк. Предельная жесткость Единственное «но», о котором говорят сами сотрудники «Канал-Сервиса» — отсутствие умягчения воды. «Здесь (на ВЗУ № 2, — прим. автора) нет умягчения воды, имеется превышение жесткости по показателям качества, — комментирует гендиректор компании Марина Ерикина. — Сама технология по умягчению воды на ВЗУ № 2 предусмотрена, но пока не установлена». Усовершенствованная технологияЕще в 90-е годы в Заозерье была построена скважина, откуда вода должна была поступать в пятое ВЗУ и очищаться. Но в связи с распадом Советского Союза задумка реализовалась не полностью и систему очистки так и не смонтировали. Все это время ВЗУ № 5 работало по временной схеме. «Там фильтров нет. Вода осаждалась в резервуарах, и мы снимали железо. Вот такая была промывка», — делится Федор Меляков. Новую систему очистки, подобную продемонстрированной 3 июня, на ВЗУ № 5 планируется ввести в действие в течение двух лет. Причем технология уже будет усовершенствована. К примеру, здесь сразу установят систему умягчения воды. По словам Федора Мелякова, это дорогое удовольствие, но деньги, как и на ВЗУ № 2, предусмотрены инвестиционные.