Как в столбик решить пример 290:10
Математика
Как в столбик решить пример 290:10
Ответ(ы):
Гость:
На фото показано,там просто
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