Как вы думаете лопнут ли воздушные шары если они будут находится на улице 10минут
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Как вы думаете лопнут ли воздушные шары если они будут находится на улице 10минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не лопнет ли шар на морозе? На самом деле для шаров более опасно нагревание. Хотя эластичность латекса, конечно же, теряется, тем не менее, при -30 градусов уличные оформления могут держаться несколько дней и даже недель. А вот прямые солнечные лучи особенно опасны. Летом на жарком солнце воздушные шары могут полопаться в течение часа, особенно это, касается шаров темных цветов. При выполнении оформлений в таких условиях необходимо размещать шары в тени и использовать светлые цвета.
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