Как вы ответите на вопрос почему возниклаа холодная воина можно ли здесь наити к??нкр етных виновников
Биология
Как вы ответите на вопрос почему возниклаа холодная воина можно ли здесь наити к??нкр етных виновников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю конкретных виновников это войны нет, т. к. она была неизбежна. Ведь это столкновение двух сильнейших держав.
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