Как вы ответите на вопрос почему возниклаа холодная воина можно ли здесь наити к??нкр етных виновников

Биология
Как вы ответите на вопрос почему возниклаа холодная воина можно ли здесь наити к??нкр етных виновников
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю конкретных виновников это войны нет, т. к. она была неизбежна. Ведь это столкновение двух сильнейших держав.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Замени местоимениями Victoria, Mike, Nick and Sue,Lena and I
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста!Дам 35 баллов!Напишите сочинение-рассуждение на тему один или разные суффиксы в словах градина,виноградина.
Ответить
Русский язык
Русский язык 6 класс ладыженская упр 475
Ответить
Математика
1)Речной теплоход за 1 ч проходит по течению 16,8 км, а против течения 14,2 км. Какова ск??рость теплохода в стоячей воде? 2)Среднее арифметическ...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 2x^3-x^3-2x+1=0 Помогите пожалуйста
Ответить