Как вы полагаете, почему праву необходима сила государства, а государственной власти необходима справедливость права? Охарактеризуйте сущность правового государства.

Обществознание
Как вы полагаете, почему праву необходима сила государства, а государственной власти необходима справедливость права? Охарактеризуйте сущность правового государства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Праву необходима сила государства для статуса законности. Только закон и сила закона обеспечивают порядок в государстве. Государственной власти необходима справедливость права потому, что управление государством также строится на законах, на Конституции. Понятно, что право и государство неразрывно связаны друг с другом, отсюда и понятие «правовое государство». Мы живем в правовом государстве – это значит, что являемся гражданами свободной страны. Мы защищены государством, которое обеспечивает нам социальные гарантии и многое другое. В ответ мы должны быть добропорядочными гражданами, соблюдать законы своей страны и чтить Уголовный Кодекс J.

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