Как вы понимаете слова кардинала Ришелье : " Моей первой целью было величие короля,моей второй целью было могущество государства " ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!

История
Как вы понимаете слова кардинала Ришелье : " Моей первой целью было величие короля,моей второй целью было могущество государства " ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю это так:Сначала я достигаю цели стать королем,затем во второй цели я руковожу всем государством"Это лично мое мнение
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