Как вы понимаете слова общение, сообщение, воздействие. Сгрупперуйте в следующем ??орядке выражения, которые обозначают процесс : 1) общения;2) сообщение;3) воздействия.

Гость: Гость:

1) Процесс общения: здороваться со старшими,поделиться летними впечатлениями с товарищами, обсудить с ними маршрут. 2)Процесс сообщения: сделать доклад в кружке, дать сведения о местности, отвечать урок. 3)Процесс воздействия: делать замечание нарушителю дисциплины, объяснить задачу отстающему, пригласить ребят в поход.