Спиши словосочетания.Вставь пропущенные буквы.В скобках пиши проверочное слово. ??...стил у бабушки.Н...чевал в с...ду.Др...жал от холода.К...рмил г...лубей.Полол с...рняки.Бр...дил по речке.Л...вил рыбу. Это опорные слова.Сост...

Русский язык

Спиши словосочетания.Вставь пропущенные буквы.В скобках пиши проверочное слово. ??...стил у бабушки.Н...чевал в с...ду.Др...жал от холода.К...рмил г...лубей.Полол с...рняки.Бр...дил по речке.Л...вил рыбу. Это опорные слова.Составь с ними текст

Автор: Гость