Спиши словосочетания.Вставь пропущенные буквы.В скобках пиши проверочное слово. ??...стил у бабушки.Н...чевал в с...ду.Др...жал от холода.К...рмил г...лубей.Полол с...рняки.Бр...дил по речке.Л...вил рыбу. Это опорные слова.Сост...
Русский язык
Спиши словосочетания.Вставь пропущенные буквы.В скобках пиши проверочное слово. ??...стил у бабушки.Н...чевал в с...ду.Др...жал от холода.К...рмил г...лубей.Полол с...рняки.Бр...дил по речке.Л...вил рыбу. Это опорные слова.Составь с ними текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гостил(гОсть),ночевал(нОчь),в саду(сАд),дрожал(дрОжь),кормил(кОрм)
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