Какой материк расположен ближе всего к месту крушения корабля гранта
География
Какой материк расположен ближе всего к месту крушения корабля гранта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я помню это было возле Британии следует что материк Евразия
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