Сказка про шахрида 5 класс

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Сказка про Шахиризаду и Шихрида.За лесами, за морями, за высокими горами жил-был могучий правитель востока Шихрид. Жил он не тужил: и всякие яства ему приносили-то, и винами-то заморскими поили. А каждую ночь к нему приходила мудрая женщина Шахиризада. Рассказывала она ему интересные сказки, что ни ночь, то новую. Вот наступила ночь очередной сказки. Зашла она к правителю, присела и начала с таких слов: «Жил-был царь-государь с дочерью своей. Жили они на Руси. Дочка у него была красива, как майский цветок. А царь был строгий: не хотел дочь-то в жёны какому-нибудь проходимцу отдавать. А дочка-то уже взрослая, на выданье, замуж уж ей пора! Вот царь подумал-подумал и объявил на всю Русь: «Кто сделает из всех смельчаков невозможное – подкуёт блоху, тот и станет для моей дочери женихом!» Стали ждать-пожидать… Время идёт, а блоху-то никто не несёт. Царь уж и думать о своем указе забыл. И вдруг… Приходит к нему во дворец простой мастеровой и протягивает подкованную блоху! Спросил тут царь-государь: «Как звать-величать тебя?» - «Левша!» - отвечает мастеровой, поглядывая с улыбкой на царскую дочь. Подмигнул и отошёл в сторонку. Царь подивился и отдал дочь за Левшу.«Вот и сказке конец»,- сказала Шахиризада. »»Очень уж сказка пришлась правителю востока по душе. На следующее утро задался Шихрид вопросом: «Что такое Русь? Существует ли она? »Призвал он к себе Шахиризаду и спросил: «Дорогая Шахиризада, а существует ли Русь и где она находится?»Радости Шихрида не было предела. Русь и впрямь существовала. Более того, краше и не сыскать места, как говорила Шахиризада!«Неужели я, великий правитель Востока, не навещу это славное место!»Долго ли, коротко ли, но вот через моря и через леса добрались-таки восточные гости до Руси. Прибыли в то место, где царь с дочкой жили-были.«Что это за чудный город?» - спросил Шихрид. «Тула!» - промолвила Шахиризада. Восторгу Шахрида не было предела.Вдруг им навстречу идет царь, города Тулы государь. А с ним рядом дочка-красавица и Левша. Познакомились они и подружились.Но, как известно, в гостях хорошо, а дома – лучше! С честью провожали гостей заморских из Тулы. Шахиризаде расписной самовар подарили, чтобы она правителя своего ароматным чаем поила. А Шахрид оставил в память о себе фруктов всяких небывалых дочке царской оставил, чтобы еще краше была. Левше - камней самоцветных, а царю – вин восточных. Тут и сказке конец. А кто слушал – молодец!