Как вы понимаете слова русского историка В.О. Ключевского "История России - это история страны, которая колонизируется"? В чем вы видите положительные и отрицательные моменты длительного исторического процесса "собирания русски...

География

Как вы понимаете слова русского историка В.О. Ключевского "История России - это история страны, которая колонизируется"? В чем вы видите положительные и отрицательные моменты длительного исторического процесса "собирания русских земель"?

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