Как вы понимаете слова русского историка В.О. Ключевского "История России - это история страны, которая колонизируется"? В чем вы видите положительные и отрицательные моменты длительного исторического процесса "собирания русски...
География
Как вы понимаете слова русского историка В.О. Ключевского "История России - это история страны, которая колонизируется"? В чем вы видите положительные и отрицательные моменты длительного исторического процесса "собирания русских земель"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что русские колонизировали народы Сибири и Азии
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