Как вы понимаете смысл пословицы без дисциплины нет солдата
Литература
Как вы понимаете смысл пословицы без дисциплины нет солдата
Ответ(ы):
Гость:
Можно сказать,что Армия-это дисциплина. А если в армии нету дисциплины,то можно сказать,что это не армия,а какой-то хаос.
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