Составь. предложения со следующими глаголоми-синонимами употребляя первую пару глаголов в форме настояшего времени вторую в форме простого будушего времени танцевать-плесать пригласить-позвать
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Составь. предложения со следующими глаголоми-синонимами употребляя первую пару глаголов в форме настояшего времени вторую в форме простого будушего времени танцевать-плесать пригласить-позвать
Ответ(ы):
Гость:
Мы с подругогой очень любим танцевать медленный танец.пишется плясать.я пляшу русский танец под балалайку
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