Составь. предложения со следующими глаголоми-синонимами употребляя первую пару глаголов в форме настояшего времени вторую в форме простого будушего времени танцевать-плесать пригласить-позвать

Русский язык

Составь. предложения со следующими глаголоми-синонимами употребляя первую пару глаголов в форме настояшего времени вторую в форме простого будушего времени танцевать-плесать пригласить-позвать

Автор: Гость