Как вы понимаете цитату: Жизнь гора - поднимаешься медленно, спускаешься быстро. П??иведите пример из жизни.

Обществознание
Как вы понимаете цитату: Жизнь гора - поднимаешься медленно, спускаешься быстро. П??иведите пример из жизни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоесть добиться чего то не легко, а сидеть и ни чего не делать легко!
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