Как выполняется сенат? какими государственными делами ведали сенаторы?
История
Как выполняется сенат? какими государственными делами ведали сенаторы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В него попадали без всяких выборов бывшие консулы, народные трибуны и другие должносные лица. Всего в сенате было 300 человек. Сенат обладал огромной властью: ведал казной, разрабатывал планы ведения войн, вел переговоры с другими государствами. судьями в Риме могли быть только сенаторы
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