Как выполняется сенат? какими государственными делами ведали сенаторы?

История
Как выполняется сенат? какими государственными делами ведали сенаторы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В него попадали без всяких выборов бывшие консулы, народные трибуны и другие должносные лица. Всего в сенате было 300 человек. Сенат обладал огромной властью: ведал казной, разрабатывал планы ведения войн, вел переговоры с другими государствами. судьями в Риме могли быть только сенаторы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Кокой ответ в загадке молчунп премолчит крекуна перекричит
Ответить
Математика
Через первою трубу бак наполнится за 36 мин.за сколько минут наполнятся бак через вторую трубу,если две трубы вместе наполнят его за 20 мин?
Ответить
Биология
Помогитеееееееее умоляююююю
Ответить
Алгебра
1 заданиииееееееееееее
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы, объясняя свой выбор графически. Образец: встретишь- ??л., 2л.; мяч – сущ., м.р. 3 скл., могуч – кр.прил. Чувствуеш_...
Ответить