Как выполняется сенат? какими государственными делами ведали сенаторы?

Гость: Гость:

В него попадали без всяких выборов бывшие консулы, народные трибуны и другие должносные лица. Всего в сенате было 300 человек. Сенат обладал огромной властью: ведал казной, разрабатывал планы ведения войн, вел переговоры с другими государствами. судьями в Риме могли быть только сенаторы