Как вырезать из целого листа бумаги фигуру узображённую на рисунке 7
Геометрия
Как вырезать из целого листа бумаги фигуру узображённую на рисунке 7
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