Как заменить фразеологизмы в предложении * лисьтья распускаются и растут чуть ли ??е на глазах

Русский язык
Как заменить фразеологизмы в предложении * лисьтья распускаются и растут чуть ли ??е на глазах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья распускаются и быстро растут
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