Составить план по сказке мертвой царевны и о семи богатырях
Литература
Составить план по сказке мертвой царевны и о семи богатырях
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11 У окна 2 Новая царица 3 Чернавка и царица 4 Одна в лесу 5 Прогулка по лесу 6 Встреча с богатырями 7 Сватовство 8 Черница 9 Отравленное яблоко 10 Елисей ищет царевну 11 Царевна в гробу 12 Счастливый конец
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