Составить план по сказке мертвой царевны и о семи богатырях

Гость: Гость:

11 У окна 2 Новая царица 3 Чернавка и царица 4 Одна в лесу 5 Прогулка по лесу 6 Встреча с богатырями 7 Сватовство 8 Черница 9 Отравленное яблоко 10 Елисей ищет царевну 11 Царевна в гробу 12 Счастливый конец