Под лучами утреннего света верхушки деревьев влажно блестят. Выпиши из предложен??я все словосочетания. Разбери по членам предложения.

Гость: Гость:

Под лучами (чего?) света, света (какого?) утреннего, верхушки (чего?) деревьев, блестят (как?) влажно,блестят (под чем?) под лучами. верхушки - подлежащее, блестят - сказуемое, утреннего - определение (волнистая линия), света и деревьев - дополнение (тире-тире), под лучами и влажно - обстоятельство (точка-тире)