Под лучами утреннего света верхушки деревьев влажно блестят. Выпиши из предложен??я все словосочетания. Разбери по членам предложения.
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Под лучами утреннего света верхушки деревьев влажно блестят. Выпиши из предложен??я все словосочетания. Разбери по членам предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под лучами (чего?) света, света (какого?) утреннего, верхушки (чего?) деревьев, блестят (как?) влажно,блестят (под чем?) под лучами. верхушки - подлежащее, блестят - сказуемое, утреннего - определение (волнистая линия), света и деревьев - дополнение (тире-тире), под лучами и влажно - обстоятельство (точка-тире)
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