Как записать число в котором 25 одиниц 2 класса

Математика
Как записать число в котором 25 одиниц 2 класса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
147 единиц 2 класса и 231 единиц 1 класса
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