Какой город считал родным юрий олеша

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Родным Юрий Олеша считал город – Одесса. Одесса начала прошлого века представляла собой очень интересное явление. Она была просто переполнена гениями: не только поэтами и артистами, но и спортсменами и авиаторами, которые были тогда в большой чести. На одесских тротуарах были плиты, которые гимназист Олеша считал приносящими счастье и старался наступать на них. Другие, несчастливые, он осторожно обходил. Самой счастливой приметой считалось пройти мимо фонарей, которые спустя годы Олеша опишет в «Трёх толстяках». Кстати, фамилию Арнери носила дочь итальянца-фабриканта по имени Джульетта, чернокудрая красавица, в которую были влюблены все мальчишки.