Ребята помогите пожалуйста очень срочно: 1) мотоциклист автомобиль автолюбителе?? выехали из пункта Б одновременно в одном и том же направлении. Скорость автолюбителя 70 клометров в час, а скорость мотоциклиста -45 километров ...

Математика

Ребята помогите пожалуйста очень срочно: 1) мотоциклист автомобиль автолюбителе?? выехали из пункта Б одновременно в одном и том же направлении. Скорость автолюбителя 70 клометров в час, а скорость мотоциклиста -45 километров час через сколько часов расстояние между ними 100 километров?

Автор: Гость