Ребята помогите пожалуйста очень срочно: 1) мотоциклист автомобиль автолюбителе?? выехали из пункта Б одновременно в одном и том же направлении. Скорость автолюбителя 70 клометров в час, а скорость мотоциклиста -45 километров ...
Математика
Ребята помогите пожалуйста очень срочно: 1) мотоциклист автомобиль автолюбителе?? выехали из пункта Б одновременно в одном и том же направлении. Скорость автолюбителя 70 клометров в час, а скорость мотоциклиста -45 километров час через сколько часов расстояние между ними 100 километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.70-45=25 км/ч- скорость удаления автолюбителя от мотоциклиста 2.100:25=4 ч через столько время расстояние между ними будет равно 100 км.
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