Помогите решить,пожалуйста. 2,091 : 41 (столбиком желательно)
Математика
Помогите решить,пожалуйста. 2,091 : 41 (столбиком желательно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
209'1/41 205 51 41- 41 0
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