Помогите решить,пожалуйста. 2,091 : 41 (столбиком желательно)

Математика
Помогите решить,пожалуйста. 2,091 : 41 (столбиком желательно)
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Гость:
209'1/41 205   51     41-     41     0
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