Срочно очень очень!!!!
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Срочно очень очень!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сеялка-сель.хоз. машина., метеорит-небесное тело. Вышли-прош. вр., 3 л., мн. ч.. Не лечат- наст.вр. 3л. мн. ч.. Уберем; Подметем -будущ. вр., 1 л. мн ч.. Летит-наст. вр. 3 л. ед.ч.. Выходите- наст.вр., 2 л., мн.ч.. Мигают- наст. вр. 3 л., мн.ч.. Жду-наст.вр., 1 л., ед.ч.. Растает-будущ.вр., 3 л, ед.ч.. личные окончания: вышли-и; не лечат-ат; уберем.подметем-ем; летит-ит выходите-ите; жду-у; растает-ет
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