Представь, что к рассказу Бирюка нужно нарисовать только одну иллюстрацию. На чём бы ты остановился? ОПИШИ СЛОВАМИ.
Литература
Представь, что к рассказу Бирюка нужно нарисовать только одну иллюстрацию. На чём бы ты остановился? ОПИШИ СЛОВАМИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы нарисовала самого Бирюка,его убранство в избе,его старшую и младшую дочерей( вроде бы ребёнок в люльке девочкой был) и солдата.
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