Помогите пожалуйста срочно 4 класс
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Помогите пожалуйста срочно 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сильного ветра, хищного зверя, доброго дела, круглого бревна, острого карандаша, тонкого сукна, чайного прибора, холодного дня 2.Опушка большого леса, хлопья белого снега, крыша старого дома, кусок белого хлеба, отложить до другого раза
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