Найдите площадь параллелограмма
Алгебра
Найдите площадь параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высоту надо умножить на длину основания
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