За 2/3 ч автомобиль прошёл 40 1/3 км. Найдите скорость автомобиля

Математика
За 2/3 ч автомобиль прошёл 40 1/3 км. Найдите скорость автомобиля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 1/3 : 2/3= 121/3 * 3/2= 121/2=60,5 км/ ч
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