Сочинение есть картины на которых изображены различные вещи фрукты овощи цветы и так далее такие картины называется натюрмортами . гранаты и груши
Русский язык
Сочинение есть картины на которых изображены различные вещи фрукты овощи цветы и так далее такие картины называется натюрмортами . гранаты и груши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогрул Нариманбеков великолепный художник и мастер натюрморта. На одной из его картин Гранаты и груши изображена на фоне плетеная корзина.Перед ней расположены различные фрукты.Алые гранаты с короной на макушке,сочные,отливающие золотым,спелые груши,а также черные глазки сочного винограда.Позади глиняный горшочек с фикусом.Создается впечатление,будто все настоящее,а на самом деле это все игра свето-тени. Я очень впечатлена великолепной картиной Тогрула Нариманбекова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Ребята помогите пожалуйста очень срочно: 1) мотоциклист автомобиль автолюбителе?? выехали из пункта Б одновременно в одном и том же направлении. ...
Русский язык