Сочинение есть картины на которых изображены различные вещи фрукты овощи цветы и так далее такие картины называется натюрмортами . гранаты и груши

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Тогрул Нариманбеков великолепный художник и мастер натюрморта. На одной из его картин Гранаты и груши изображена на фоне плетеная корзина.Перед ней расположены различные фрукты.Алые гранаты с короной на макушке,сочные,отливающие золотым,спелые груши,а также черные глазки сочного винограда.Позади глиняный горшочек с фикусом.Создается впечатление,будто все настоящее,а на самом деле это все игра свето-тени. Я очень впечатлена великолепной картиной Тогрула Нариманбекова.