Упростите выражение и найдите его значение: а) (у-2)²+у(у+4) при у=-0,5 б) 4р(р-5)-(2р-3)² при у=1,25
Алгебра
Упростите выражение и найдите его значение: а) (у-2)²+у(у+4) при у=-0,5 б) 4р(р-5)-(2р-3)² при у=1,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) y²-4y+4 + y²+4y 2y²+4 2·0,25 + 4=4,5 б) 4p²-20p - 4p²+12p-9 -8p +9= -1
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