Упростите выражение и найдите его значение: а) (у-2)²+у(у+4) при у=-0,5 б) 4р(р-5)-(2р-3)² при у=1,25

Алгебра

Упростите выражение и найдите его значение: а) (у-2)²+у(у+4) при у=-0,5 б) 4р(р-5)-(2р-3)² при у=1,25

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