образуй страдательные причастия прошедшего времени От данных глаголов Выдели су??фиксы причастий обидеть,доставить, рекомендовать, разыграть,раскрыть,принять,оформить,наказать,создать,рассеять,перевести, победить,затеять,повто...
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образуй страдательные причастия прошедшего времени От данных глаголов Выдели су??фиксы причастий обидеть,доставить, рекомендовать, разыграть,раскрыть,принять,оформить,наказать,создать,рассеять,перевести, победить,затеять,повторить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обиж-е-нн-ый,доставл-енн-ый,рекоменд-ова-нн-ый,разыгр-а-нн-ый,раскры-т-ый,приня-т-ый,оформл-енн-ый,наказ-а-нн-ый,созда-нн-ый,рассе-я-нн-ый,перевед-енн-ый,побежд-енн-ый,зате-я-нн-ый,повтор-енн-ый Пере окончанием- суффикс(ы)
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