Как сделвть этот пример 0,4 умножить на 18 целых 1/10 одну десятую

Математика
Как сделвть этот пример 0,4 умножить на 18 целых 1/10 одну десятую
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4  · 18,1 = 7,24 Нужно умножить 181 на 4 и отделить справа запятой столько знаков, сколько их после запятой вместе у данных множителей
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