Как зделаиь окружаюший мир проек 3 класс тема разнообразие природе родного края
Окружающий мир
Как зделаиь окружаюший мир проек 3 класс тема разнообразие природе родного края
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых надо изобразить где вы живёте или лес во-вторых изобразить, чем она красива, богата, разнообразна в-третьих какие есть жители,растения
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