Как зделать прямоугольник с сторонами 6см и 3сми провести линию так чтобы получилось2 квадрата
Математика
Как зделать прямоугольник с сторонами 6см и 3сми провести линию так чтобы получилось2 квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 сантиметра ширина прямоугольника 6 сантиметров длина прямоугольника Мы должны разделить пополам этот прямоугольная, и у нас получится 2 квадрата одной ширины и одной длины.
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