Переведите предложения на анлийский 1.Твоя мама хорошо готовит? 2.Джон ездил за г??аницу прошлым летом? 4.Он уже вымыл машину?

Английский язык
Переведите предложения на анлийский 1.Твоя мама хорошо готовит? 2.Джон ездил за г??аницу прошлым летом? 4.Он уже вымыл машину?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- your mother a good cook? 2 John traveled abroad last summer? 4 he had dug the car?
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