как жили и Чем занимались вельможи на службе фараона!?

Гость: Гость:

Вельможе очень богатые люди они жили в большом и красивом доме. Дом стоял в саду среди фруктовых деревьев. Посреди сада пруд. В жару хозчин на лаждался покоем, тенью и прохладой. Одежда вельможи из тонких льняных тканей. В комнатах кресла из резного дерева,ларцы и вазы. Развлекают его танцовщицы и музыканты. рабы носят его на носилках чтобы тот вдруг не устал.