как жили и Чем занимались вельможи на службе фараона!?
История
как жили и Чем занимались вельможи на службе фараона!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вельможе очень богатые люди они жили в большом и красивом доме. Дом стоял в саду среди фруктовых деревьев. Посреди сада пруд. В жару хозчин на лаждался покоем, тенью и прохладой. Одежда вельможи из тонких льняных тканей. В комнатах кресла из резного дерева,ларцы и вазы. Развлекают его танцовщицы и музыканты. рабы носят его на носилках чтобы тот вдруг не устал.
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