Краткое описание модели ночная сорочка

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Краткое описание модели ночная сорочка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорочка женская ,ночная длиной до основания колена. Полочка отрезная под линией груди слегка расширенная к низу. Рукав втачной с центральным швом. Горловина фигурная. Нижний край и разрез рукава и горловина обработаны руликом из косой бейки. 
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