Краткое описание модели ночная сорочка

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Сорочка женская ,ночная длиной до основания колена. Полочка отрезная под линией груди слегка расширенная к низу. Рукав втачной с центральным швом. Горловина фигурная. Нижний край и разрез рукава и горловина обработаны руликом из косой бейки.