Какая энергия выделяется из первого грамма гелия при его образовании из протонов и нейтронов
Физика
Какая энергия выделяется из первого грамма гелия при его образовании из протонов и нейтронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. N=(m/M)*Na; dE=dm1*N*931*10^6 e*V; dm1=2*mp+2*mn-Mj;mp=1,00758 a.e.m.; mn=1,00837 a.e.m.; Mj=4,00279 a.e.m. ;1 e*V=1,6*10^-19 Дж; m=10^-3; M=4*10^-3; Na=6,02*10^23.Считайте.
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