Какая музыка вам нравится? Что вы хотели бы рассказать о своём любимом музыкально?? произведении? Какие "музыкальные" слова потребуются вам для рассказа?
Русский язык
Какая музыка вам нравится? Что вы хотели бы рассказать о своём любимом музыкально?? произведении? Какие "музыкальные" слова потребуются вам для рассказа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравиться рок-н-рол. Он мне нравиться, потому что в нём выражаются все имоцции исполнителя.Муз. слова - октава, гамма...
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