Какая музыка вам нравится? Что вы хотели бы рассказать о своём любимом музыкально?? произведении? Какие "музыкальные" слова потребуются вам для рассказа?

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Какая музыка вам нравится? Что вы хотели бы рассказать о своём любимом музыкально?? произведении? Какие "музыкальные" слова потребуются вам для рассказа?

Автор: Гость