Перебудуйте подані речення на синонімічні речення з прямою мовою. Перебудовані р??чення запишiть. Накреслiть схеми двох речень iз прямою мовою на вибiр 1. Давня мудpiсть учить, що не потрiбно робити iншому того чого не хочеш що...
Українська мова
Перебудуйте подані речення на синонімічні речення з прямою мовою. Перебудовані р??чення запишiть. Накреслiть схеми двох речень iз прямою мовою на вибiр 1. Давня мудpiсть учить, що не потрiбно робити iншому того чого не хочеш щоб робили тобi. 2. Калина хвалилася що вона з медом солодка. 3.Обiцяв горщик що розiб'э казана. 4.Юрко радiсно вигукнув що його мама найкрвща.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Не потрiбно робити iншому того , чого не хочеш щоб робили тобi" - говорить народна мудрість. " Я з медом солодка " - хвалилася калина. "Я все-таки розіб'ю казана" - обіцяв горщик. "Моя мама найкраща! " - радісно вигукнув Юрко.
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