Какая наука изучает прошлое человечества по ноходкам,полученным по результату раскопок
История
Какая наука изучает прошлое человечества по ноходкам,полученным по результату раскопок
Ответ(ы):
Гость:
Археология на сколько я знаю) Археология насколько я знаю)
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