Какая наука изучает растительный и животный мир планеты?
Биология
Какая наука изучает растительный и животный мир планеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ не однозначный, возможно имеется такая наука как экология,где изучают взаимодействие между царством растений и животных, но отдельно изучает растений ботаника, а животных зоология.
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